В Череповце крановщик погиб на железной дороге

Человек погиб на рабочем месте. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Стало известно о ЧП, произошедшем на одном из предприятий Череповца, произошедшем в июле. Там ремонтировали железнодорожные пути. Как сообщает региональное СУ СК, 57-летний машинист тепловоза превысил скорость во время сцепки с подвижным составом и врезался в передвижной кран. В кабинке крана находился 42-летний работник. От удара кран рухнул. Пострадавший от удара о землю скончался на месте происшествия.

Против машиниста тепловоза возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. .