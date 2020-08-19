В череповецком моногоспитале появился американский томограф

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Моногоспиталь Череповца начал работать с собственным томографом. Оборудование госпиталь получил по федеральной программе, стоимость техники - 38 миллионов рублей. Об этом сообщает портал Город Че.

До этого времени моногоспиталь долгое время единственное ковидное лечебное заведение региона, работало без этой крайне необходимой техники.

За смену на аппарате можно проверить до пяти пациентов. Томограф планируют использовать и для плановых больных. Для того, чтобы их развести с коронавирусными пациентами, организованы отдельные выходы. а техника тщательно дезинфицироваться.

По словам заместителя главного врача моногоспиталя Олега Тельтевского, аппарат позволит выявлять поражения легких у ковидных пациентов. На рентгене виден только эффект матового стекла. Аппарат делает 32 среза, на которых видны затемнения и изменения в легких.

Только с помощью томографа можно выявить "скрытых ковидных пациентов" - когда о поражении легких другие симптомы явно не говорят.

- У человека была просто повышенная температура, ОРВИ, а на томографе увидели выраженную пневмонию с поражением от 25 до 50% легочной ткани, - рассказал врач о реальном таком случае.

По мнению депутата Госдумы Алексея Канаева, доставлен в Череповец в кратчайшие сроки - всего два с половиной месяца с с момента выделения средств на федеральном уровне.

Специалисты, начавшие работать на новой технике, прошли дистанционное обучение.