Свалка под Череповцом возле Климовского станет меньше

Чайки - это вовсе не близость моря. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На страшное соседство жаловались жители поселка Климовское и прилегающих деревень, что под Череповцом. Ветер разносил запахи, усиливающиеся при жаре и перед дождем. Птицы растаскивали заразу по округе. Местные жители боялись, что нечистоты могли проникать в подземные воды - а ведь многие пользуются колодцами. Один из жителей описывал ситуацию так: "Живу на протяжении года в деревне Поповское и наблюдаю каждый день картину, как проезжают мусоровозы на нашу свалку. Вопрос был поднят давно, были штрафы. Но если это не прекратиться, то уже весной мы будем задыхаться! Потому что все "благовония" растают! Прогулявшись до свалки, и вокруг деревни, в полях наблюдается ужасающая картина, чайки и другие птицы просто разносят этот мусор везде! Десятки мусоровозов каждый день возят нам мусор! ... И здесь живём мы, и живут наши дети! А что будет через 5-10 лет с нашей землёй, подумали? Воду пить так не возможно....а это все закапывают, вода от этого чище не станет."

Галина Наволоцкая пишет: "Вчера ходили на мусорную свалку, машины попались навстречу с Московской области и Калужской. Началось половодье в лесу и около свалки. С западной стороны свалки все потекло в лес, там ручей, который впадает в р.Арбуйка, та впадает в Ягорбу, а затем в Шексну..."

И вот - по официальной информации, количество свозимого мусора уменьшилось.

- В поселке Климовское вдвое сократился объем ввозимого мусора на полигон твердых коммунальных отходов, - об этом сообщил заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин. Высокопоставленный чиновник, один из долгожителей областного правительства вновь посетил зловонное место, чтобы оценить обстановку. правильность хранения и складирования мусора. Его, кстати, везут из Белозерского и Череповецкого районов.

Это второй приезд сюда Рябишина. Он заметил изменения: за месяц свалку укрыли слоем грунта, оканавили территорию. Все эти работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Он направлен на организацию эффективного обращения с отходами производства и потребления.

Как сообщает сайт media35.ru, замгубернатора поставил задачу навести порядок с учетом - необходим весовой контроль. Сейчас ввозимое обсчитывается по объему. Весовой контроль должен появиться в сентябре.

- Проблема существует и в том, чтобы закрыть полигон, но нужно его рекультивировать. Это непростая задача. Поэтому будем идти параллельно: небольшие объемы захоронять, и в том же время уже вести рекультационные работы.