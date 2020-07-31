В Вологде принимают заявки на участие в конкурсе "Мы выбираем"

Проморолик станет наградой для победителей юбилейного конкурса «Мы выбираем, нас выбирают» в Вологде. Сейчас продолжается прием заявок от предприятий на участие. Заявки на участие в конкурсе прнимают на официальном сайте конкурса. Они принимаются до 25 августа, а с 26 августа стартует онлайн-голосование. Напомним, ежегодный городской конкурс «Мы выбираем, нас выбирают» проходит 20 раз. Всего в конкурсе 20 номинациий, так что призов-роликов будет тоже 20.

«Это профессиональный имиджевый ролик, снятый по индивидуальным запросам предприятия. Наличие такого промо очень важно для продвижения предприятия, в том числе в интернете, на что многие компании в период пандемии делают особую ставку. Также имиджевое видео важно для участия в форумах, ярмарках – везде, где необходимо ярко и нестандартно заявить о себе, тем самым привлечь клиентов, расширить рынки сбыта", - рассказала о награде заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Светлана Пахнина.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, заявки уже поступают. Например, о своем участии заявила Вологодская кондитерская фабрика. Это предприятие, которое стояло у истоков конкурса и не раз получало поддержку вологжан. «Мы всегда отслеживаем, когда проходит этот конкурс. Это очень важно для бизнеса. Это продвижение продукции, это возможность понять, правильным ли путем мы идем. А главное - это оценка населения города Вологды, награда наших покупателей. Это дает нам уверенность, силы и вдохновение для развития. Сейчас на предприятии идет техническое перевооружение, планируем организовать производство по переработке ягод, фруктов и овощей», - рассказала гендиректор Вологодской кондитерской фабрики Раиса Иванова.