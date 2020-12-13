В Череповце от коронавируса умерла журналист, автор и исполнитель песен Татьяна Жмайло

-

В Череповце умерла поэт, бард, журналист Татьяна Жмайло. О случившемся "Комсомолке" сообщила председатель Союза российских писателей Елена Волкова, сославшись на писательницу Елену Колядину.

Татьяна умерла в моногоспитале. "Да, Таня была в больнице с диагнозом ковид и двусторонним воспалением легких. Мы все надеялись, но вышло так..."- пишет Игорь Князев.

"Я помню Татьяну с прошлого века. Она тогда была в жюри бардовского фестиваля на реке Петух. Вместе с небожителями, тогда мне так казалось, столичными бардами, известными больше по перепевам, чем по пластинкам, Татьяна разбирала творчество молодых. Да и сама для нас она была небожителем. И сейчас вот опять ушла на небо..." - пишет в группе Дома дяди Гиляя писательница Ольга Кузнецова.

Прозаик Анастасия Астафьева цитирует стихотворение Татьяны "У смерти добрые глаза...". Иронический, легкий текст которого внезапно заканчивается словами: "У смерти добрые глаза, но, Боже мой, какая хватка!"

Татьяна Жмайло родилась в марте 1956 года, окончила Литературный институт имени А.М. Горького. Публиковалась в центральной прессе, в литературной периодике Вологды и Череповца. Член Союза российских писателей c 2000 года. Автор поэтических книг «Соль минор», «Азбука дождя». Имеет диплом Артиады народов России.

"У меня большая просьба. Пусть верующие помолятся за неё, а неверующие просто подумают об этом потрясающе талантливом человеке, неустанном трудоголике, постоянно учившейся новому, с огромным интересом к жизни, и просто светлом, очень позитивном человеке. Светлая память..." - обращается ко всем Игорь Князев.

Выражаем соболезнование родным и близким .