Череповецкие гаишники спасли кошек и собак

Огонь во всю бушевал на чердаке жилого дома. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ЧП случилось в деревне Мостовая Череповецкого района - там возник пожар. Первыми на место прибыл наряд ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД первыми пришли на помощь. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Капитан полиции Татьяна Ерастова, старший лейтенант полиции Егор Кузнецов и старший лейтенант Александр Богданов оказались у горящего дома до приезда пожарных. 49-летняя женщина была в отчаянье. не зная что предпринять. Между тем, из чердачного окна были видны языки пламени.

Первым делом были выведены животные и отключен баллон с газом. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

По ее словам, в доме, уже полыхающем, закрыты питомцы - кошки и собаки. Полицейские действовали четко: они вывели домашних животных из дома и сарая, отключили электричество и для предотвращения взрыва отсоединили газовый баллон и оттащили его на безопасное расстояние. После этого приступили к спасению имущества, помогали прибывшим пожарным в тушении пожара, сообщает сайт УМВД области.

Дом значительно пострадал от огня. Однако никто не погиб.

Как пояснила хозяйка дома, пожарных вызывали в 14,50, а приехали около 16. По ее словам был один пожарник, лестницы даже не было. Полиция - да, быстро приехали. Но на тот момент в дом уже было не зайти. Животные были уже спасены, и документы, всё что успела - так как сама пыталась тушить огонь на втором этаже,пока не заполнилось дымом...

Как комментирует очевидец, Елена Никифорова, дом горел быстро. А вот у пожарных почему- то вода не шла в шланги, вот к ним есть вопрос:зачем ехали? Посмотреть?

Она же дает советы: "Если у вас есть дом,то уделяйте внимание очистке дымохода, исправности печи, электропроводки. Не думайте ,что успеете справиться с огнем: полный ступор в подобных ситуациях. Главное: оформляйте страховку на свое имущество,чтобы возместить хоть часть утраченного..."