Мест в моногоспиталях меньше, чем больных: кого госпитализируют?

Моногоспиталь на улице Северной в Вологде в эти дни заполнен практически полностью. Фото: Иван Чухнин

В Вологодской области коронавирусная инфекция лечится исключительно в моногоспиталях или в домашних условиях. Вологодский оперштаб пояснил, в каких случаях люди все-таки госпитализируются.

Напомним, всего в регионе около 4 тысяч активных случаев. Мест в моногоспиталях более чем в три раза меньше. При этом заболевание протекает у всех по-разному. То есть для госпитализации, нужны четкие показания.

Общая заполненность моногоспиталей по данным оперштаба.

Характеризуют тяжесть состояния пациента:

• уровень сатурации (насыщение крови кислородом) 93% и ниже,

• частота дыхания – 22 и выше,

• температура 38 градусов и выше.

При наличии этих трёх факторов госпитализация пациента показана в обязательном порядке. В остальных случаях решение принимает врач, прибывший на вызов, учитывая все показатели состояния больного.

Пациенты в тяжелом состоянии, а также с хроническими заболеваниями и риском их обострения на фоне ковида, госпитализируются в Вологде в моногоспиталь на Советском проспекте, 63, в Череповце – в моногоспиталь на улице Ломоносова, 15. Пациенты со средней степенью тяжести могут быть доставлены в другие моногоспитали.

Также в моногоспиталь получают направление те пациенты, проживающие в общежитиях или стационарных учреждениях социального обслуживания. Это делается, чтобы не допустить очагового распространения инфекции. госпитализируются больные, совместно проживающие с гражданами возраста 65+ - чтобы не заразить пожилого человека.