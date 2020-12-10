На ферме, где пало более 180 коров, снова голодают животные

Фото: Администрация Вологодского района

Коровы под Вологдой снова голодают. Но собственник предприятия привезет партию комбикорма из Ярославской, заверяет администрация Вологодского района.

Поставка кормов на три недели ожидается днем в субботу, такое обещание дали представители предприятия. Напомним, тревогу забили работники частного предприятия. От недокорма болели коровы, с начала года пало более 180 голов.

Власти ранее сообщили о смене собственника предприятию. Благодаря резонансу, вызванному публикациями в СМИ, к решению вопроса подключилась администрация Вологодского района, лично глава района Сергей Жестянников. Сообщало, что "все под контролем" правительство области. Напомним, только в этом году предприятию выделялось субсидии более 4,6 миллионов рублей. Но это не спасло положение.Предприятие не заготовило корма для стада, которое насчитывает несколько сотен голов. После обещаний властей. что "все под контролем", снова появилась информация, что животных не кормят.

Поэтому 10 декабря Сергей Жестянников провел экстренное заседание комиссии по ЧС. В этот же день организован совместный выезд на предприятие со специалистами Россельхознадзора и ветеринарной службы области для оценки ситуации - есть ли корма и в каком объеме, каково состояние животных.

Напомним, животные - собственность частного предприятия. Однако, по сообщению администрации, "на районном уровне будет принято решение по вопросу регулярного обеспечения кормами. Этот процесс будет организован в любой ситуации - либо через собственника, либо через администрацию района...."

К слову, собственники предприятия накопили миллионные долги по электроэнергии. Администрация района "планирует рекомендовать энергетикам не вводить ограничения по электроснабжению".