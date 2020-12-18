Еще раз о скорой и неотложной помощи: в Вологде прибавилось бригад

Медики призывают не вызывать скорую без острой необходимости: это спасет чью-то жизнь. Фото: Иван Чухнин

В Вологде увеличили количество бригад скорой помощи. И все же медики просят жителей вызывать скорую помощь только в экстренных случаях. Нагрузка на них остается крайне высокой. В Вологде на пульт дежурного поступает более 800 звонков в сутки. Часть вызовов переадресовывается на поликлиники по месту жительства. Сейчас там работают бригады неотложной помощи, которые должны прибыть к пациенту в течение двух часов.

Что такое экстренные виды помощи пояснил начальник областного департамента здравоохранения.

– Это острые, тяжелые состояния: инфаркты, инсульты, травмы, ожоги, ножевые ранения, внезапные сильные кровотечения, роды, нарушения сознания, дыхания, представляющие угрозу жизни. На них выезжают скорые. Цель – оказать помощь и госпитализировать пациента в профильное лечебное учреждение в экстренном порядке, — пояснил начальник Департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

А вот неотложную помощь оказывают при обострениях хронических заболеваний, когда человек сам не может прийти к врачу, но признаков угрозы жизни нет. повторим, медицинская помощь при этом должна оказываться в течение двух часов.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, количество бригад скорой помощи в областном центре увеличилось с 22 до 29, работает 46 бригад неотложной помощи при поликлиниках.

Для сравнения - в Череповце их 58.

Для бригад неотложной помощи поликлиник дополнительно привлечено 30 автомобилей, в том числе 19 — в Вологде. При необходимости медикам помогают автоволонтеры.

Напомним, помогают напрямую связаться с поликлиниками и вызвать врача на дом операторы единого номера 122 по вопросам коронавирусной инфекции.