Вологодская областная клиническая больница выражает соболезнование родным и близким Валерия Калясина

Валерий Михайлович Калясин. Фото: архив ВОФП

7 декабря в Вологде скончался Валерий Михайлович Калясин. Ему было 73 года. Почти два десятка лет Валерий Михайлович был лидером профсоюзного движения Вологодской области.

"Коллектив Вологодской областной клинической больницы с прискорбием узнал о кончине председателя Вологодской областной Федерации профсоюзов Валерия Михайловича Калясина, — сказала Наталья Владимировна Мокичева, председатель первичной профсоюзной организации Вологодской областной клинической больницы. — Его знает, без преувеличения, каждый работающий медик или пенсионер. Валерий Михайлович — человек высшей пробы. Его призвание сродни врачебному: помогать людям. Его миссия — защита прав и интересов работающих вологжан и пенсионеров области, представительство интересов трудящихся на всех уровнях".

Наталья Владимировна поделилась: "Заботу Валерия Михайловича мы чувствовали постоянно. Умение увидеть каждого, услышать чаяния и проблемы — все это было свойственно мудрому, принципиальному человеку, нашему руководителю. Справедливость, правда — она существует. В этом мы, медики, убеждались каждый раз, обращаясь к нему с просьбами. И проблема, кажущаяся неразрешимой, обязательно находила свое решение."

В холле здания областной Федерации профсоюзов - траурный мемориал.

Валерий Михайлович родился в послевоенном 1947 году в посёлке Сазоново Чагодощенского района. Учился в Вологодском государственном педагогическом институте, работал учителем в Кирилловском районе. Как перспективный организатор был направлен в Ленинградскую высшую партийную школу. С 1972 года посвятил себя общественной работе. Был первым секретарём Кирилловского райкома ВЛКСМ, первым секретарём Великоустюгского горкома ВЛКСМ. С 1978 он занял должность заведующего отделом Великоустюгского горкома КПСС, затем стал инструктором и заведующим сектором обкома КПСС, а потом — первым секретарём Великоустюгского горкома КПСС. В 1992 году Валерий Михайлович возглавил службу занятости населения в Великом Устюге, но не оставлял общественную работу — избирался депутатом. В 1995 году стал председателем Великоустюгской городской думы. На профсоюзной работе Валерий Калясин с 1998 года. Он был назначен заместителем председателя Вологодской областной Федерации профсоюзов. Возглавил региональные профсоюзы в 2003 году. На этом посту он оставался до последнего дня.

Выражая соболезнование, люди приносят цветы.

Валерий Михайлович был также заместителем председателя Общественной палаты Вологодской области, сопредседателем областной трёхсторонней комиссии, членом различных общественных советов и комиссий. Награждён медалью «За трудовую доблесть», Благодарностью Президента РФ, почётными грамотами, знаками Федерации независимых профсоюзов России «За заслуги перед профдвижением России» и «За активную работу в профсоюзах».

В здании Вологодской областной Федерации профсоюзов появился мемориал — горит лампадка, люди несут к портрету Валерия Михайловича Калясина цветы, венки. Молча стоят, читают документы, свидетельствующие о жизненных вехах товарища, друга, руководителя.

Руководство Вологодской областной клинической больницы, первичная профсоюзная организация ведущего лечебного учреждения области от лица всего коллектива выражает соболезнование родным и близким Валерия Михайловича. Память о нем, о его служении человеку, общему делу навечно сохранится в сердцах вологжан. Валерий Михайлович навсегда останется в памяти земляков образцом человека, руководителя, лидера профсоюзов. Вечная память.