В свет выходят два календаря: с работами Джанны Тутунджан и с историями о Крохино

Фрагмент обложки календаря "Сказки Крохинских болот"

Картинная галерея выпустила календарь на 2021 год с репродукциями Джанны Тутунджан, А Центр возрождения культурного наследия Крохино готовит календарь, посвященный истории затопленного села.

Обложка календаря с работами Джанны Тутунджан. ВОКГ

Перед новогодними праздниками Вологодская областная картинная галерея выпустила календарь на 2021 год. Напомним, 22 сентября 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Джанны Тутунджан. Так что календарь проиллюстрирован работами одной из самых любимых художниц на Вологдодчине. Армянка по национальности, она все творчество посвятила Русскому Северу. Начиная как монументалист, она владела различными техниками и воспела в своих работах простых людей, сохраняющих лучшие качества народного характера.

Это больше, чем календарь

Еще один календарь выпустит Анор Тукаева и Центр возрождения культурного наследия "Крохино". Он посвящен вологодскому Китежу село Крохино.

- В память об одном из затопленных сел при строительстве Рыбинского водохранилища увидит свет календарь на 2021 год "Сказки Крохинских болот". Это двенадцать историй со специально нарисованными к ним иллюстрациями, а также архивными фотоснимками, - пояснют инициаторы проекта. - Каждая история в календаре основана на воспоминаниях переселенцев, которые до середины прошлого века жили в старинном селе. Затем из-за затопления были вынуждены разъехаться по всему миру...

Напомним, Центр возрождения культурного наследия более 10 лет занимается консервацией самого известного в России храма-маяка в Крохино. С 2018 года центр собирает информацию о бывших жителях Крохино, фотографии и артефакты. Средства на календарь, а также на консервирование храма-маяка, достопримечательности Вологодчины, собираются волонтерами на одной из краудфандинговых платформ.