Вологодский Камерный театр получил госпремию за "Альпийскую балладу"

Поздравляем коллектив с высокой наградой!

Вологодский Камерный театр стал лауреатом государственной премии Вологодской области.

Согласно документу, государственная премия в сфере культуры и искусства Вологодской области в 2020 году за создание театральной постановки - зонг-оперы "Альпийская баллада".

Спектакль создан режиссёром Яковом Рубиным по повести Василя Быкова и песням Дмитрия Маклякова.

Спектакль только за прошлый год объехал с благотворительными гастролями Вологодскую область, а также был представлен в городе Москве, Туле, Ярославле.

Официальная церемония награждения состоится в марте 2021 года.