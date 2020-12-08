Вологодский Камерный театр получил госпремию за "Альпийскую балладу"

Поздравляем коллектив с высокой наградой!
Вологодский Камерный театр стал лауреатом государственной премии Вологодской области.
Согласно документу, государственная премия в сфере культуры и искусства Вологодской области в 2020 году за создание театральной постановки - зонг-оперы "Альпийская баллада".
Спектакль создан режиссёром Яковом Рубиным по повести Василя Быкова и песням Дмитрия Маклякова.
Спектакль только за прошлый год объехал с благотворительными гастролями Вологодскую область, а также был представлен в городе Москве, Туле, Ярославле.
Официальная церемония награждения состоится в марте 2021 года.