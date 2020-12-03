Под Вологдой от голода пало 184 коровы

Группа ВК Бухгалтерские и юридические услуги для бизнеса

Под Вологдой мучаются от голода животные. В социальных сетях - беснуются вологжане, призывая на помощь власти, партии, пытаясь образумить хозяев. ЧП случилось в Надеево.

Женщина написала в соцсети, что работала там, но уволилась - животных кормят, по ее словам, раз в три дня, не каждое сердце такое выдержит.

Пост в соцсетях получил сотни комментариев

Что, в настоящее время в ООО «Лактис» сложилась критическая ситуация, кажется, признают все. Причина - неэффективный менеджмент руководства. Из-за недостаточного кормление в 2020 году коровы болеют, с начало года пало 183 головы. Для стабилизации ситуации на предприятии предприятию оказана государственная поддержка в 2020 году в размере 4,6 млн. рублей. Однако необходимых мер по исправлению ситуации со стороны руководства ООО «Лактис» не принято. Информация о неблагополучной ситуации в ООО «Лактис» администрацией Вологодского муниципального района направлена в Россельхознадзор и Прокуратуру для принятия соответствующих мер реагирования.

В графе "Дебет" - первоначальная стоимость коровы как основного средства

Что такое ООО «Лактис»? Генеральный директор Магомедов Тимур Умарович, учредитель - «Лактис» Урунов Хайрулло Аличонович, уставной капитал 10 000 рублей, сообщает сайт rusprofile.ru.

У гендиректора - хорошее настроение

В отношении этого предприятия не раз проводились проверки по невыплате зарплаты сотрудников. До сих пор работники недополучили более 1 млн рублей. Последняя проверка Трудовой инспекции была в октябре 2020 года.

Только что стало известно о смене собственника. Администрация района пригласила нового человека. Будет проведено совещание, на котором обещают вместе решить болезненный вопрос. Соседнее предприятие готово выделить силоса и накормить животных. Но нужно, чтобы новый собственник принял все необходимые организационные решения.

И последняя информация: по заявлению областной ветеринарной службы, сейчас животные накормлены. Россельхознадзор повторно инициировал проверку, в каких условиях содержатся коровы.