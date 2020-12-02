В Вологодской области школьника не пустили в автобус без маски

Запасная маска лишней не бывает. Иллюстрация-архив КП. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В городе Харовске Вологодской области автобус - важное средство передвижения. Город растянут на несколько километров и без него дорога из конца в конец может занять около часа. И, конечно, харовчане выполняют предписание властей и врачей - в автобусе строго требуют, чтобы пассажиры были в маске. И вот - тот самый несчастный случай. Школьник стоял на остановке, а его просто не пустили в автобус. Инцидент произошел 1 декабря. Харовчанка пишет: "Сейчас стали свидетелем ситуации: ребёнка просто не пустили в автобус без маски!"

Наталья Березникова подтверждает: "Это был рейс ЛПК-АТП с отправлением в 14:10. Я была пассажиром. Данная ситуация тронула меня до глубины души, так как на месте этого мальчишки лет 8-9, мог оказаться мой 9 летний сын..."

Она рассказывает как было дело: подъезжает автобус к остановке, но двери не открывает. Ребенок с недоумением смотрит. Но кондуктор дает указание водителю не открывать двери и двигаться дальше "так как без масок не садим".

Харовчане не скрывают чувств: "Возмущает такое отношение. Неужели так сложно закупить десяток масок для таких случаев? Но даже не в масках дело, а в человечности. Мы с этой болезнью теряем самые человеческие качества..."

"Люди совсем озверели из-за масок, затравили всех до такой степени, что ребенка в автобус не пускают. Позор и безобразие! А если бы ребенок пошел пешком и с ним что-то случилось?" Дети - они и есть дети, оправдывают взрослые школьника. Маску можно элементарно забыть, потерять в бурной школьной жизни. Только неравнодушие пассажиров не позволили ребенку остаться на холоде. У одной из женщин оказалась запасная маска, так что пассажиры срочно потребовали остановить автобус и забрать мальчика.

Мама школьника Наталья не скрывает благодарности: "Всем, кто остался неравнодушным, огромное спасибо! Всем счастья, здоровья, удачи и, конечно, любви и понимания. Пока есть понимание и человечность - мы остаёмся людьми добрыми и любящими не только себя, но и ближнего своего. Это был мой сынуля..."

Кстати, в Вологде каждый инцидент в общественном транспорте со школьниками разбирает специальная комиссия. И неприятностей с детьми стало значительно меньше.