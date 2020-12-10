В Вологде моногоспиталь на Северной полностью заполнен

Инфографика оперативного штаба Вологодской области

Моногоспиталь на Северной в Вологде полностью заполнен. Но на Советском проспекте - койки заняты лишь на 60 процентов. В родильном доме, где находятся беременные с положительным тестом на коронавирус, свободны две трети коек.

В Череповце в моногоспиталях также сеть свободные койки: занято 90 процентов в моногоспитале на улице Ломоновоса и 59 - на улице Луначарского.

Напомним, в Вологду и Череповец привозят пациентов со всей области.

14 декабря в Великом Устюге также начнет работать моногоспиталь. Сейчас тяжелых больных с выявленным коронавирусом врачи из восточных районов, а это может быть около 450 километров, обязаны доставлять в моногоспитали Вологды и Череповца.

Накануне сообщалось, что врачи Тотьмы, которая находится в 350 километрах от ближайшего моногоспиталя, в интересах больных лечили коронавирусных больных в ЦРБ, что запрещено циркулярами.