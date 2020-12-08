В Соколе открыли школу с двумя бассейнами

Глава региона опробовал ударную установку в новой школе. Фото: Сокол. Инфо.

Новое здание школы №9 в Соколе ввели в эксплуатацию. Ранее школьники намеревались пойти в новое здание еще 1 сентября, но срок несколько раз переносился.

Так выглядит СОШ№9 в Соколе. Фото: Правительство Вологодской области

И вот - случилось. Для города это будет крупнейший образовательный, культурный и спортивный центр.

Повезло: не каждая школа может похвастаться бассейном. Фото: Правительство Вологодской области

Узнаете? А как в ваше время выглядел кабинет труда? Фото: Правительство Вологодской области

В нем будут учиться 528 детей с 1 по 11 класс. Для начальной школы оборудован отдельный блок. Среди помещений - два спортивных зала, актовый зал, пищеблок, столовая с обеденным залом, мастерские по обработке металла, древесины, швейные мастерские, стадион и места для отдыха детей. В отдельном здании - два бассейна, из школы в них можно попасть по наземному отапливаемому переходу.

Новой школе будет присвоено имя Веры Власовой, директора сокольской школы №9 и главы Сокольского отдела народного образования, занимавшей этот пост до 1988 года.