Обитатель колонии представлялся бойцом ДНР и присваивал деньги доверчивых череповчанок

Доверчивые девушки могут вернуть деньги через суд. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Суд назначил наказание мошеннику, который отбывал наказание в колонии. Однако за колючей проволоки он продолжал обманывать людей. У двух череповчанок он, представившись военным, похитил деньги. Череповецкий горсуд вынес ему приговор.

С 31 января 2018 года мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области. В марте 2019 года в социальной сети «ВКонтакте» он познакомился с жительницей Череповца. При этом он представился военнослужащим и сообщил, что участвует в военных действиях на территории Донецкой Народной Республики.

В августе 2019 года подсудимый попросил череповчанку перевести 7 000 рублей на указанный им счет. При этом он сообщил, что, якобы, его карта находится у его знакомого военнослужащего, а сам он отправляется на боевые действия, и пообещал вернуть долг до 17 августа 2019 года. Доверяя подсудимому, женщина перевела деньги. Но мужчина потратил деньги и забыл про финансовые обязательства.

В октябре 2019 года подсудимый повторил трюк, познакомившись еще с одной девушкой из Череповца.

В переписке и личных встречах он также рассказал женщине о своем участии в военных действиях на территории ДНР, а также наврал об обстоятельствах его ареста и лишения свободы. С 21 февраля по 11 апреля 2020 года он под разными предлогами - для оплаты услуг адвоката, для проезда из Архангельска в Череповец, похитил у "невесты" в общей сумме 76 900 рублей.

Суд отменил мужчине условно-досрочное освобождение от наказания по приговору Устьянского районного суда Архангельской области от 21 марта 2018 года и по совокупности приговоров назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Потерпевшие могут взыскать с него присвоенное в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу пока не вступил, сообщает пресс-служба судов области.