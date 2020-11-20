В Вологде на ПЗ рухнула труба котельной: 41 тыс человек лишились тепла

Труба диаметром 3-6 метров Фото: vk.com

В Вологде 20 ноября в 8:56 спасателям поступил тревожный сигнал о взрыве на подшипниковом заводе на Окружном шоссе. Стало известно, что рухнула труба котельной. Сначала печальные новости подтвердил мэр города, а потом и УМЧС.

Здание котельной имеет размер 18 на 165 метров и расположено на территории предприятия. К моменту, когда прибыли первые спасатели, горения обнаружено не было. Обрушилось 25 метров кирпичной трубы, еще 15 метров осталось. Диаметр трубы составляет 3-6 метра.

К счастью, люди не пострадали

На смене утром находились 15 человек. Большая часть сотрудников покинули помещение самостоятельно, 4 пришлось эвакуировать.

На месте работают оперативные службы. В Вологде в результате ЧП отопления лишились 294 жилых здания, 95 административных и 5 больниц. Это 41 560 вологжан - их них 3778 детей. Специалисты пытаются подать тепло по резервной схеме. На 15:30 в Администрации города назначен сбор комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Вологжане лишились отопления

Специалисты пожарной охраны проверили возможность утечки газа при взрыве техконструкций. К счастью, превышение допустимых норм не обнаружено.

Фото со страницы мэра Сергея Воропанова. Он выехал на место происшествия.