Уборщица после работы трудилась волонтером и получила грамоту от Путина

Наталья Аруева всегда старалась помогать людям Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

В Вологде наградили волонтеров, которые помогали вологжанам в тяжелое время эпидемии коронавируса. Во всех муниципалитетах Вологодской области были открыты Волонтерские центры. Добровольцы с марта успели обработать 29,5 тысяч заявок и доставить необходимые продукты, лекарства, оплатить коммунальные услуги. В некоторые недели было особенно тяжело и активисты работали без выходных, по 12 часов в сутки помогая нуждающимся.

Одной из первых, кто пришел на помощь просящим, стала Наталья Аруева. Вологжанка, работающая уборщицей в Школе боевых искусств областной столицы, после трудового дня шла волонтерить. Героиня рассказала, что сначала ее брать не захотели – боялись заразить, в такой работе приветствуется молодежь. Однако потом все-таки пригласили: уж очень требовались дополнительные руки.

Оказалось, что у Натальи Валентиновны волонтерство в крови. «Я 6 лет отработала в «Красном кресте» и продолжаю жить с чувством долга – нужно помогать тем, кто в этом нуждается. Приятно, когда люди радуются твоему приходу, ждут твоей помощи», – высказала свою жизненную позицию вологжанка. Огромное влияние на нее оказала мама, раньше они вместе ходили помогать людям – та работала почтальоном.

Активистка прививает альтруизм и своему сыну. 12-летний Арсений также оказал неоценимую поддержку множеству вологжан. «Все лето я помогал маме: таскал продукты, доставлял пакеты пожилым людям. Я не считаю, что во время летних каникул нужно только отдыхать. Помогать людям гораздо лучше. Этому меня научила мама. Сказала, что это сделает счастливым и других людей, и меня. Я беру пример со своей мамы», – объяснил свои принципы школьник.

Сегодня на торжественной церемонии Наталье Аруевой вручили памятную медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе», Грамоту за подписью Президента РФ и Благодарность председателя ЗСО Андрея Луценко. Арсению Аруеву подарили планшет.

Волонтеры продолжают свою деятельность и сейчас.