Вологжанин показал на видео, как случайно убил возлюбленную

Ссора с рукоприкладством произошла не в первый раз

В городе Бабаево Вологодской области, в квартире дома на улице Механизаторов обнаружено тело 59-летней женщины с резаной раной в груди. Полицию вызвал ее 48-летний сожитель - около 10 часов вечера он спустился к соседке и попросил позвонить 102. У него самого было колото-резаное ранение живота.

Соседи и знакомые пары сообщили, что влюбленные часто ссорились, мужчина напивался и избивал сожительницу. После допроса он признался в содеянном и рассказал, что возлюбленная приревновала его. На этой почве произошел конфликт: "Ну я как-то ножик у ней забрал, она отошла и получилось так, что уже я ее ударил. Она что-то взяла, полотенца, пошла в залу и легла. Ну вот так она и легла... Через какое-то время подошел, по щеке постучал несильно. Губы белые... Развернулся, спустился вниз, вызвал скорую и... полицию".

Местный житель ранее привлекался к уголовной и административной ответственности за побои. В том числе, и в отношении еще живой сожительницы в апреле этого года. Мужчину охарактеризовали как любящего выпить и агрессивного в нетрезвом виде человека. Подозреваемый заключен под стражу.

На данный момент проводятся судебно-медицинские, ситуационные и другие экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства дела, расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Вологодской области.