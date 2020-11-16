Фото: Группа ВКонтакте "Он-лайн Белозерск"

В Белозерске баржа протаранила набережную. Местные жители обсуждают произошедшее. Фотография появилась в паблике ВКонтакте "Он-лайн Белозерск". Баржа нависла над набережной, деформировав ее, фонарный столб наклонился.

Мнения белозеров разделились: кто-то винит неудобный заход в канал, который идет вдоль берега, кто-то - ветер с озера, а кто и невнимательность речников.

Как оказалось, это не первый подобный случай.

Вадим Степашин : " И раньше теплоходы тоже наваливались на ограждение Набережной. Видимо тут такой неудобный поворот. С детства помню как теплоходы при заходе в канал частенько шаркали своим бортом по ограждению, отлетали целые куски бетона. На старом фото из интернета отчётливо видно, что тогда еще бетонное ограждение старой Набережной частично заменено на новое. А местами вообще наклонилось к дороге..."

ЧП случилось в месте, где судно заходит в канал, идущий вдоль берега, поворачивая направо. Как говорят речники, на самом повороте суда стараются прижиматься не к берегу, а брать правее, но это рискованно - если баржа груженая, то можно сесть на мель.

Владимир Усачев подтверждает: "На прежней набережной здесь было сделано усиление в виде дополнительного бруса - выступа. Не знаю есть ли сейчас? Надо бы что то антивандальное соорудить..."

Раньше суда здесь проводили бурлаки. До сих пор канал и озеро отгорожено косой, называемой бечевником - по нему ходили бурлаки, направляя судно практически вручную.

Владимр Усачев предлагает: "Я так думаю всё таки для прохода таких огромных корыт целесообразнее подряжать бурлаков, чтоб скорость была минимальная. Мужики в ближних домах поди найдутся. Проще купить для них ящик водки, чем потом ремонтировать набережную..."

Официальная информация будет добавляться.