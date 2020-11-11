Привет с того света: вологжанин пытался скрыть убийство огнем, но жертва выжила даже после ножевых в шею

Криминальная драма разыгралась в небольшом городке Бабаево к западу от Вологды

Устюженский межрайонный следственный отдел завершил расследование жуткого уголовного дела. История произошла в ноябре прошлого года в городе Бабаево Вологодской области. 37-летний местный житель в копании своей знакомой вечером заскочил в гости к одинокому приятелю. Слово за слово, алкоголь ударил в голову - горячие мужчины повздорили. Согласно материалам дела, после произошедшей после этого катастрофы, они так и не вспомнили причину конфликта.

По версии следствия, гость нанес хозяину множественные удары кулаком в лицо и тело. После этого он ткнул жертву складным ножом в шею не менее пяти раз. Решив, что друг погиб, он решил скрыть преступление. Мужчина поджег зажигалкой синтетический коврик и скрылся. Дом пострадавшего, вместе с документами и всем имуществом полностью сгорел. Все нажитое оценили в 487 тысяч рублей.

Однако, потерявший от полученных травм сознание хозяин внезапно очнулся среди языков пламени. Ему удалось покинуть горящее жилище и спасти свою жизнь.

На следующий день подозреваемого задержали. Через два дня он пошел под арест. Тут правоохранителям удалось выяснить, что покушение на убийство приятеля было не единственным злодеянием вологжанина. Следователи установили его причастность к нескольким кражам в городе. Мужчина умыкнул шлифовальную машинку и шуруповерт из гаража, а также бензиновую цепную пилу из квартиры знакомой.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направится в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.