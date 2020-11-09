На телеэкраны страны выходит сериал "Обитель", снятый в Кириллове

Сергей Безруков снялся в одной из главных ролей

Вологжане 16 ноября смогут увидеть начало восьмисерийного телефильма «Обитель». Съёмки проходили в том числе и на территории Вологодской области, а именно в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике в августе и сентябре 2018 года.

Камера, мотор!

В основу телефильма положен роман Захара Прилепина. Режиссер Александр Велединский рассказал о тернистом пути создания сценария: "Это было 9 лет назад. Возникла тема - Соловки. Я Захару предложил написать рассказ или повесть, которую мы могли бы экранизировать. Вместе с продюсером полетели на Соловки и жили там неделю." По итогу получился роман, отмеченный несколькими престижными премиями.

Сериал снят по роману, написанному Захаром Прилепиным

Подготовка к съемкам затянулась. О начале заговорили еще в 2016 года, но приступили лишь через несколько лет в Выборге под Питером.

Действие сериала разворачивается в конец 20-х годов XX века в Соловецком лагере. Заключенный влюбляется в чекистку, гражданский муж которой - начальник лагеря...

Фото со страницы Кирилло-Белозерского музея-заповедника Вконтакте.