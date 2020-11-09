Стало известно количество оставшихся в моногоспиталях мест

Три моногоспиталя находятся в Вологде и два в Череповце

Стало известно количество пациентов и мест во всех моногоспиталях Вологодской области. Оперативный штаб по коронавирусу сообщил, что по состоянию на 9 ноября в монопрофильном госпитале Вологды на Советском проспекте занято 297 мест из 300. Там лечат тяжелых больных: у 232 человек пневмонии, 13 в реанимации. При этом пятеро из них на ИВЛ, на кислородотерапии 8.

Несколько недель назад в областной столице был открыт второй моногоспиталь в Водниках на базе городской больницы № 2 на 160 коек. На данный момент заняты 135. 122 пациента лежат с пневмонией, шестеро в реанимации, двое на ИВЛ, четверо на кислороде.

На прошлой неделе больные коронавирусом заняли областной госпиталь для ветеранов войн на Благовещенской. Там выделили 80 коек, из них заняты 14. Подразумевается, что туда будут переводить на долечивание пациентов из других мест.

В Череповце в моногоспитале на улице Данилова, рассчитанном на 500 мест, лечатся 452 пациента. 14 больных на ИВЛ, 26 на кислородотерапии. В городе металлургов открыли недавно второй моногоспиталь в здании роддома. Там находятся 43 пациента, всего предусмотрено 150 мест.