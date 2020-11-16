Эта болезнь может не проявлять себя более 10 лет

Порой беспечность наших земляков просто поражает. Многие уверены в том, что заражение ВИЧ обойдет их стороной, что распознать болезнь у своего партнера они смогут «на глаз».

На самом деле вирус может «дремать» в организме несколько лет. До появления признаков иммунодефицита (частые инфекции, различные кожные заболевания) человек может чувствовать себя здоровым и быть уверенным, что болезнь обошла его стороной. И при этом продолжать рисковать своим здоровьем и здоровьем партнеров. Именно поэтому специалисты рекомендуют регулярно проходить обследование на ВИЧ. Диагностируют вирус с помощью специального лабораторного теста – ИФА для выявления антител.

Важно знать, что у ВИЧ есть «период окна»: с момента заражения проходит от 1 до 6 месяцев прежде, чем вирус смогут определить в крови. Поэтому после незащищенного полового контакта или употребления внутривенных наркотиков нужно сдать тест на ВИЧ сразу, чтобы узнать свой исходный ВИЧ-статус, и спустя 3-6 месяцев, чтобы исключить «период окна».

Случаев заражения ВИЧ сегодня в регионе все больше. Подумайте о собственной безопасности – сдайте тест.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, https://vk.com/spid_centr (16+).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.