Самые важные правила. ВИЧ распространяется только «в группах риска»?

По статистике в Вологодской области за первые восемь месяцев текущего года выявлено 250 новых случаев ВИЧ-инфекции. В эпидемию вовлечены все районы области. Заражение все чаще происходит не только в крупных городах, но и в небольших поселках.
Три десятилетия изучения болезни позволили выработать простые правила безопасности. Международный опыт доказал, что они помогают эффективно бороться с распространением этой инфекции:
- Откажитесь от употребления наркотиков, особенно внутривенных
- Сохраняйте верность своему партнеру
- Используйте качественный презерватив при КАЖДОМ половом контакте
- Соблюдайте и тщательно контролируйте стерильность при любых косметических процедурах
- Пользуйтесь только своими или новыми предметами личной гигиены.
Еще одна действенная мера профилактики — тест на ВИЧ. В случае положительного результата назначается лечение, которое продлевает жизнь, а также защищает партнера и будущего ребенка от заражения.
Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:
- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.
- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.
- Центральные районные больницы Вологодской области.
Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09
Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.