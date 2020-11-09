Самые важные правила. ВИЧ распространяется только «в группах риска»?

По статистике в Вологодской области за первые восемь месяцев текущего года выявлено 250 новых случаев ВИЧ-инфекции. В эпидемию вовлечены все районы области. Заражение все чаще происходит не только в крупных городах, но и в небольших поселках.

Три десятилетия изучения болезни позволили выработать простые правила безопасности. Международный опыт доказал, что они помогают эффективно бороться с распространением этой инфекции:

- Откажитесь от употребления наркотиков, особенно внутривенных

- Сохраняйте верность своему партнеру

- Используйте качественный презерватив при КАЖДОМ половом контакте

- Соблюдайте и тщательно контролируйте стерильность при любых косметических процедурах

- Пользуйтесь только своими или новыми предметами личной гигиены.

Еще одна действенная мера профилактики — тест на ВИЧ. В случае положительного результата назначается лечение, которое продлевает жизнь, а также защищает партнера и будущего ребенка от заражения.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.