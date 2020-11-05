Важные вопросы о важном тесте

Зачем знать свой ВИЧ-статус?
- Чтобы положить конец своим страхам и неопределённости;
- Чтобы защитить от заражения своего партнера;
- Чтобы подготовиться к наступлению беременности и родить здорового ребенка (даже если окажется, что вы больны ВИЧ-инфекцией);
- Чтобы своевременно начать лечение.
Сколько будет стоить тест на ВИЧ? Обследование проводится бесплатно для граждан Российской Федерации.
Какие документы нужны для тестирования? С собой необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Также имеете право сделать это анонимно.
Кому сообщат результат теста на ВИЧ? Сообщат ли на работу? Результаты обследования сообщаются врачом лично пациенту.
Как и где сдать тест на ВИЧ?
Можно получить направление у своего участкового терапевта по месту жительства и сдать в поликлинике. Можно сдать тест в центрах по профилактике СПИД в Вологде и Череповце.
- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.
- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.
- Центральные районные больницы Вологодской области.
Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09
Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.