Важные вопросы о важном тесте

Зачем знать свой ВИЧ-статус?

- Чтобы положить конец своим страхам и неопределённости;

- Чтобы защитить от заражения своего партнера;

- Чтобы подготовиться к наступлению беременности и родить здорового ребенка (даже если окажется, что вы больны ВИЧ-инфекцией);

- Чтобы своевременно начать лечение.

Сколько будет стоить тест на ВИЧ? Обследование проводится бесплатно для граждан Российской Федерации.

Какие документы нужны для тестирования? С собой необходимо иметь медицинский полис и паспорт. Также имеете право сделать это анонимно.

Кому сообщат результат теста на ВИЧ? Сообщат ли на работу? Результаты обследования сообщаются врачом лично пациенту.

Как и где сдать тест на ВИЧ?

Можно получить направление у своего участкового терапевта по месту жительства и сдать в поликлинике. Можно сдать тест в центрах по профилактике СПИД в Вологде и Череповце.

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.