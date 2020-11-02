А вы уверены в своём ВИЧ-статусе?

В конце восьмидесятых, когда газеты только начали рассказывать о такой болезни, как СПИД, журналисты оказали всем нам медвежью услугу.

С одной стороны, «желтые» истории про больных СПИДом проституток, наркоманов и гомосексуалистов делали тему пикантной и интересной для читателей, поднимали тиражи. Тогда много писали и говорили о каре небесной за грехи содомитов.

С другой – у жителей России постепенно сложился образ «типичного пациента с ВИЧ»: развратного, распущенного, пренебрегающего нормами и даже законами общества сторонника беспорядочных половых связей или «сидящего на игле».

ВИЧ в сознании людей стал гадкой и постыдной болезнью. Большинство из нас до сих пор уверены, что «приличного человека» эта беда не коснется. Однако специалисты, изучающие проблему распространения вируса, уже давно знают, что это не так.

Нет ни одной группы населения, которая не была бы сегодня в абсолютной безопасности. Известные ученые, журналисты, актеры сегодня все чаще делают признание о своем положительном ВИЧ-статусе. Не только маргинальные слои общества живут под угрозой заражения. Приличный семьянин, отец троих детей, может иметь положительный статус.

А давно ли вы сдавали анализ на ВИЧ? Или продолжаете посмеиваться, услышав очередную пикантную сплетню? Продолжаете верить, что вас это не коснется?

Нужно быть уверенным в своем ВИЧ-статусе и обследоваться регулярно, хотя бы раз в год.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.