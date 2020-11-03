В Вологде иномарка въехала в забор роддома на Чернышевского

Фото Юрий Кузнецов. Городские камеры baza.net

Иномарка при повороте влетела в забор роддома на улице Чернышевского в Вологде.

ЧП случилось 2 ноября в 20:50. Машина совершала левый поворот, двигаясь со стороны Прилук, на улицу Карла Маркса. Но не вписался и вылетел на тротуар. а затем и вовсе пробила старинный забор.

За рулем оказался 27-летний молодой человек без водительского удостоверения.

Шкода Фабия оказалась разбита, а водитель пьян.

На тротуаре, по счастливой случайности, в этот момент никого не было.

В столкновении пострадала 29-летняя женщина-пассажир, она ехала на заднем сидении. Ее доставили в больницу.