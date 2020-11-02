В Вологодской области автомобиль завалило бревнами на железнодорожном переезде

Фото УГИБДД Вологодской области

Автомобиль с людьми завалило бревнами на железнодорожном переезде. Иномарка столкнулась с грузовым составом.

Водитель выехал на переезд, не убедившись в безопасности маневра, сообщили в областном управлении ГИБДД, ЧП случилось 30 октября на 295 км автодороги Вологда–Медвежьегорск, на пересечении с железной дорогой.

По предварительным данным, за рулем находился 30-летний водитель. Компактный фургон "Пежо Партнер" из Нижнего Новгорода поехал через пути, не убедившись в безопасности. После столкновение с тепловозом ТУ-7, которым управлял 41-летний машинист, на автомобиль из вагона вывалился груз - бревна. Травмы получили три человека – водитель "Пежо" и два его пассажира 26 и 23 лет.