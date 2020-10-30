В Вологду привезли рубку подводной лодки, носившей имя города

Фото предоставлено пресс-службой администрации Вологды.

Рубку подводной лодки «Вологда» привезли в Вологодскую область. Она будет установлена в парке Победы, станет 13-м экземпляром военной техники музея под открытым небом. Раритет еврофурами доставлен из города Североморска.

Размеры рубки впечатляют - 14 метров в длину, 5 в высоту и 2,3 метра в ширину. Для перевозки ее распилили, сейчас будут собирать заново, очистят от ржавчины. Кроме того, нужно будет заполнить убранство - оборудование уже успели уничтожить. "Появятся муляжи антенн и перископов, а также парадный герб на передней части корпуса," - пояснил директор МАУК «Парки Вологды» Юрий Коневич. Для установки раритета уже подготовлено основание - бетонный фундамент.

Рубка станет одним из самых памятных экспонатов Музея военной техники, где размещены экспонаты, представляющие артиллерию и авиацию,

"Долго велись переговоры о передаче для музея рубки от подводной лодки «Вологда», а затем о перевозке такого крупногабаритного груза, - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов. - В первой половине 2021 года новый экспонат появится в парке. Весной будет проведено благоустройство территории рядом с объектом, после чего новый экспонат будет открыт".

Подводная лодка Б-402 была спущена на воду в сентябре 1984 года. Она несла боевую службу в Севастополе, затем передислоцирована в г. Полярный, выполняла боевые задачи в Баренцевом и Норвежском морях, на некоторое время была отправлена к берегам Ирана, также экипаж решал задачи боевой подготовки на Балтийском флоте.

В 1997 году было подписано соглашение о шефских связях между Администрацией Вологды и экипажем подводной лодки, тогда субмарине было присвоено название «Вологда». В 2001 году Б-402 была использована в ходе официального визита в Великобританию на празднование 100-летнего юбилея королевских подводных сил. Тогда «Вологда» стала единственной подводной лодкой, на борт которой поднялась принцесса Анна. А в 2004 году субмарина участвовала в съемках художественного фильма «Первый после бога», - фильма о Великой Отечественной войне. «Вологда» была "загримирована" - 17-тонный макет превратил ее в лодку тех времен.

В 2016 году подводная лодка была отправлена на утилизацию в г. Североморск, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.