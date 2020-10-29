Моногоспиталь в Вологде на улице Северной быстро заполняется пациентами

Моногоспиталь в "водниковской" больнице. Фото: Иван Чухнин

Стационар на базе горбольницы №2, что на улице Северной в Водниках, открылся всего неделю назад. Но там уже занято две трети коек. Именно туда отправлялись для госпитализации больные с коронавирусом. На утро 29 октября там уже размещено 117 пациентов. Сообщалось, что в реанимации находится 3 человека: на ИВЛ – 1, на кислороде - 2. За минувшие сутки число заболевших увеличилось на 23 человека.

Женская консультация переехала. Фото: Иван Чухнин

Перечень того, что можно передавать пациенту этого моногоспиталя. Фото: Иван Чухнин

Продукты в этой больнице не принимают. Фото: Иван Чухнин

Как нам сообщил родственник размещенного там человека, пациенты размещены на третьем этаже стационара. Передачи принимаются в вестибюле главного входа - вход в центре здания со стороны улицы Северной. Достаточно позвонить, дверь откроет охрана, передачу нужно положить в корзину. Строгий охранник следит, чтобы в передаче не было продуктов.

Как стало известно, из моногоспиталя на Советском проспекте выписали рекородное количество пациентов и теперь там освободились койки. но пока именно там больше тежелых больных.