Хирургия глаза в Вологде. Теперь в рассрочку!

Это высокотехнологичная, а значит и довольно дорогая услуга. Разумеется, многим приходится копить деньги на операцию. В Вологодской глазной клинике «Визус Абсолют» идут навстречу своим пациентам. У нас появилась рассрочка! Любые проблемы со зрением можно решить сейчас, а оплатить потом.

Клиника «Визус Абсолют» предоставляет возможность оплатить стоимость услуг в кредит без первоначального взноса.Проценты за пользование кредитом выплачиваются клиникой, т.е. конечная цена для пациента не увеличивается! Рассрочка выдается на лечение общей стоимостью от 15 000 до 300 000 рублей. Услугу по кредитованию обеспечивает ПАО «Почта банк»*.

Диагностический и хирургический комплекс оборудования клиники «Визус Абсолют» позволяет выявить большинство глазных заболеваний и провести их своевременное лечение в одном месте.

При хирургии катаракты хирурги клиники используют интраокулярные линзы американского и немецкого производства, признанных лидеров в этой отрасли — компаний Alcon и CarlZeiss.Система NGENUITY — CONSTELLATION — VERION позволяет снимать параметры глаза, проводить расчет интраокулярных линз и автоматически отправлять эти параметры в операционную. В операционной вторая часть прибора следит за глазом и помогает хирургу по заранее запланированным параметрам провести необходимые манипуляции. Например, с максимальной точностью позиционировать торические и мультифокальные линзы.

Хирургическое лечение глаукомы осуществляется с применением целого ряда эффективных процедур: непроникающая глубокая склерэктомия; глубокая проникающая склерэктомия; антиглаукомная операция с имплантацией клапанного дренажа Ahmed или дренажа Ex-press. Для лечения терминальных стадий глаукомы, а также в случае болевого синдрома используется лазерное лечение — циклофотокоагуляция.

Лазерную коррекцию зрения хирурги клиники выполняют на уникальном аппарате «MEL 90 Zeiss». По всей стране таких лазеров не более десяти. Аппарат оснащен двойной системой слежения. Это позволяет перемещаться лазеру по зрачку с учетом микродвижений глаз. В MEL 90 закладывают данные кератотопографии пациента, план необходимой коррекции получается предельно точный. С ним операции эффективны даже в очень сложных случаях.

В клинике «Визус Абсолют» проводят операции, относящиеся к витреоретинальной хирургии — одному из самых высокотехнологичных направлений офтальмологии. Это комбинированное хирургическое вмешательство, которое проводится на сетчатке и стекловидном теле. Витреоретинальная хирургия используется в лечении отслоения сетчатки, ретинопатии диабетического генеза, гемофтальмов, макулярных отверстий, посттравматических состояний тяжелого течения и множества других патологических изменений заднего глазного отрезка. Благодаря витреоретинальной хирургии появилась возможность лечить нарушения зрения, которые еще недавно считались безнадежными.

Общее количество пациентов клиники «Визус Абсолют» ежегодно превышает 20 000 человек. Свыше 5000 проходят у нас хирургическое лечение.

Хорошее зрение — наша работа и делаем мы ее отлично!

*Не является публичной офертой. Период действия акции — с 01.07.2020 г. до 31.12.2020. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке продлить или сократить срок действия акции. Кредит предоставляется ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. Первоначальный взнос 0% от цены товара, срок кредитования до 6 месяцев.При соблюдении условий погашения кредита проценты за пользование кредитом выплачивает Вологодская глазная клиника «Визус Абсолют».Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Организатор акции: ООО «Визус-абсолют».

Более подробно ознакомиться со стоимостью услуг клиники «Визус Абсолют» можно на сайте vizus-absolut.ru в разделе «Цены».

Обращайтесь в клинику «Визус Абсолют»!

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, 13

+7 (8172) 33-36-36; 33-36-34; 8-911-521-81-09

Режим работы: пн-пт — с 9:00 до 18:00, сб — с 10:00 до 15:00, вс — выходной

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ