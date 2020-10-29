Важный шаг в начале отношений: цветы, подарки и… тест на ВИЧ

Это также самое подходящее время, чтобы позаботиться о здоровье друг друга. Если вы собираетесь создать семью, нужно серьезно подумать о том, не больны ли вы, не пострадает ли ваш близкий человек и дети.

Статистика двух последних лет показывает, что 40 % вологжанок, инфицированных ВИЧ, узнают о своем диагнозе только во время беременности. Это влечет за собой не только риск заражения будущего ребенка, но и появление в паре взаимных упреков, обид, недоверия...

Существует уголовная ответственность за поставление в опасность заражения и/или заражение другого человека ВИЧ-инфекцией. К тому же, если один из супругов был инфицирован до вступления в брак и скрыл свой диагноз, брак может быть признан недействительным. Правда, до суда доходят единицы.

Пока в паре нет никаких взаимных обязательств и совместных планов, у каждого есть выбор — остаться с человеком или прекратить отношения. По крайней мере, это будет честно.

Поэтому правильным и ответственным решением для обоих партнеров будет пройти тест на ВИЧ как можно раньше.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.