43-летней жительнице Вашкинского района, представительнице сети мебельных магазинов, позвонила директор сети магазинов, попросила взять из кассы деньги и выслать ей. Но вологжанка отправилась в полицию... Она рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонила женщина, которая представилась директором, и попросила взять из кассы 28 600 рублей. Данные денежные средства необходимо было перевести на банковскую карту для оплаты товара, номер счета продиктует позже. Жительница Вашкинского района по голосу собеседницы поняла, что она общалась не директором. Прервав разговор, сразу перезвонила руководителю сети магазинов, которая пояснила, что переводить денежные средства не просила.А вот 33-летняя череповчанка не смогла распознать мошенника и потеряла деньги. В одной из социальных сетей в сети Интернет она нашла объявление о продаже средств гигиены, во время переписки с продавцом череповчанка договорилась о приобретении товара на общую сумму более 26,5 тысяч рублей, деньги перевела на указанный номер счета. Но заказанный товар он атак и не получила, а продавец перестал выходить на связь.В Вологде пострадала 30-летняя женщина. Ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил о подозрительных операциях со счетом. Чтобы сохранить свои сбережения и отменить данные операции вологжанка сняла с кредитной карты через банкомат, расположенный на ул. Мира, 90 тысяч рублей, которые перевела посредством терминала на, так называемый, «резервный счет». Не прерывая общение с женщиной, мошенник убедил ее проследовать с банкомату, расположенному на улице Герцена, обналичить денежные средства в размере 25 тысяч рублей, которые она также перевела на счет указанный собеседником. В общей сложности заявительница перевела 115 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД области, всего только за сутки зарегистрировано 7 заявлений от жителей региона о различных видах дистанционных хищений денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 187 тысяч рублей.