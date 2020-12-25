В Вологде определили: чье молоко лучше. В Вологодской области подведены итоги смотра-конкурса качества «Лучшее молоко – 2020». Всего жюри рассматривало 27 образцов из 19 муниципалитетов. Проводилась как дегустация, так и лабораторные испытания. , которые проходили на Учебно-опытном молочном заводе. Образцы молока шли под номерами, оценивалось содержание жира, белка, соматических клеток, кислотность, плотность, температуру замерзания и органолептика.Конкурс призван показать - что мы пьем и стимулировать хозяйства области к повышению качества продукции.Производителем самого вкусного молока региона в этом году признали СХПК «Племенной конный завод Вологодский». В номинации «Лучшее фермерское молоко Вологодской области» лидером стало крестьянское хозяйство Александра Мызина из Верховажья.Победителями по средней продуктивности на одну корову «золото» завоевали ООО «Заря» (Усть-Кубинский район), СХПК «Коминтерн-2» (Кирилловский район) и Племенной завод «Майский» (Вологодский район).