В Череповце набережная Ягорбы будет носить имя водолаза Нины Соколовой. Она стала первой в СССР женщиной-водолазом, участница Великой Отечественной войны - Нина Васильевна прокладывала трубопровод по дну озера в блокадный Ленинград.Решено, что ее имя присвоят участку набережной Ягорбы от железнодорожного до автомобильного моста, сообщает официальный сайт Череповца. Сейчас у набережной названия нет.- Новое название можно зафиксировать как элемент структуры города. На месте можно установить знак, стилизованный под фонари, установленные на набережной, — сообщил главный архитектор Череповца Антон Аникин.В парке Победы, на территории Музея военной техники установят трехметровую стелу из бетона, оргстекла и металла. На ней будет запечатлено Ладожское озеро, по дну которого Нина Соколова прокладывала трубопровод в блокадный Ленинград. Известно, что в 1941 году по дну озера был уложен телефонный кабель, в 1942 году - трубопровод по перекачке топлива, затем было проложено несколько электрических кабелей.Нина Соколова родилась в 1912 году в Череповце, она была старшей в многодетной семье. Окончила школу № 1. В 1931 году поступила в Ленинградский институт инженеров водного транспорта, после его окончания работала в Экспедиции подводных работ особого назначения. Стала первой в СССР женщиной — тяжелым водолазом. В годы войны поднимала затопленное фашистами продовольствие, лично спускалась под воду, чтобы проложить трубопроводы по дну Ладожского озера. После войны - с товарищами чистили дно каналов.В 34 года ей было присвоено очередное звание – инженер-полковник Военно-морских сил СССР. Нина Соколова была награждена двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени и Знаком Почета.После войны она преподавала в Высшем военно-морском училище им. Фрунзе.Нина Васильевна Соколова умерла в 2001 году, имя ее занесено в Золотую книгу Санкт-Петербурга, сообщает портал История.РФ.В Череповце под стелу героической землячке выделено место на верхней площадке парка. Концепцию парка разрабатывает компания „ФосАгро“.- Для мини-экспозиции сейчас ищут тяжелый водолазный шлем, чтобы рассказ о Нине Соколовой был еще интереснее, — рассказала начальник управления по делам культуры Светлана Волохова.Источник: vk.com/club91256166