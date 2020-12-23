3D-хирургия, вживление искусственных хрусталиков, компьютерная диагностика – это качественно другой уровень. Прозреть, снять очки, увидеть яркие краски – это ли не счастье?! Среднее время операции – 7 минут, 90% пациентов уже на следующий день садятся за руль машины и дальше еще увереннее двигаются по жизни. Не где-то там за границей или в Москве. Не нужно тратить баснословные деньги. Новейшие методы и современнейшее оборудование доступны пациентам Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют».Неудивительно, что знают о ней далеко за пределами Вологды. Едут из Архангельска, Мурманска и других городов России. Почему? Конкуренцию в современном мире в любой сфере можно выдержать, только соответствуя кредо «Цена – качество». А еще – если за дело берутся не просто профессионалы, – фанаты своего дела.«Офтальмология – одна из самых стремительно развивающихся сфер медицины, – говорит директор клиники «Визус Абсолют», член российского и европейских обществ катаральных и рефракционных хирургов (ESCRS) и американской академии офтальмологии Александр Мурашев. – Техника, материалы и методики совершенствуются с каждым годом. Без желания постоянно расти и развиваться не стать успешным офтальмологом. Поэтому в нашей команде нет случайных людей.»И возможности, и талант врачей мы усиливаем почти фантастическими техническими возможностями. В «Визус Абсолют» оборудование и расходные материалы одного из мировых лидеров в области оптики компании CarlZeiss. Это позволяет проводить точнейшую диагностику и лечение практически любых заболеваний, связанных с органами зрения».ТОП-3 техно-парка «Визус Абсолют»Если раньше операции на глазах проводились с использованием микроскопа, то теперь в распоряжении врачей 3D-очки, датчики и большой экран. Это возможности системы 3D-визуализации NGENUITY, на которой работают офтальмохирурги «Визус Абсолют». Кстати, в России таких систем всего около 15 (!).У NGENUITY 3D есть «младший брат» – система интраоперационной навигации Zeiss Calisto eye, диагностический модуль которой позволяет рассчитать дополнительные параметры глаза, спрогнозировать ход операции и выстраивает на изображении с камеры дополнительную реальность.Это мы «заглянули» в операционную. Диагностика в «Визус Абсолют» не менее совершенная. Например, оптический биометр IOLMaster 700, – точнее его в мире, наверное, нет. Этот аппарат за полминуты измеряет все геометрические и оптические параметры глаза, предлагая хирургу все необходимые данные.Хотите узнать больше – подписывайтесь на аккаунты клиники в соцсетях. Узнавайте о самом интересном из мира офтальмологии и не только.Лучшая инвестиция – в здоровьеГоворить о необходимости следить за своим здоровьем в XXI веке излишне. Любые ресурсы небесконечны. Но современная медицина способна помочь забыть даже про врожденные патологии. Комплексное обследование офтальмологи советуют проходить раз в год: болезни молодеют, а людям старше 40 лет нужно еще тщательнее подходить к вопросам здоровья.Клиника «Визус Абсолют» предоставляет полный цикл офтальмологических услуг: от коррекции дальнозоркости, близорукости, астигматизма до сложнейших операций на катаракте и глаукоме, осложнениях при диабете, заболеваниях роговицы и сетчатки глаза. В «Визус Абсолют» можно провести базовую или расширенную компьютерную диагностику. А еще в клинике – особенная дружеская атмосфера и забота о пациенте.Кстати, еще две черты, характерные для современной офтальмологии, – безболезненность и низкая времязатратность. Безусловно, имеет место индивидуальная чувствительность организма, но чаще после операции говорят лишь о дискомфорте.«Все операции проводятся амбулаторно, под местной капельной анестезией. Это «хирургия одного дня» – уже через несколько часов после операции пациент может отправляться домой, – поясняет Александр Мурашев. – И экстренная, и плановая помощь оказывается в кратчайшие сроки. У нас большой банк искусственных линз, лишь в редчайших случаях нужно подождать два-три дня для изготовления индивидуального заказа».Пандемия не нарушила курс на развитие клиники. Более 3000 обращений ежемесячно – говорящая цифра. Вопросы здоровья – в любое время в приоритетах осознанного человека. С заботой о пациентах в «Визус Абсолют» соблюдают повышенные меры безопасности, действует масочный режим, работают антибактериальные облучатели, поверхности постоянно обрабатываются.Что в планах на новый, 2021 год? Конечно, дальнейшее повышение квалификации специалистов, обмен опытом с коллегами из лучших медицинских центров страны и мира, очередное пополнение арсенала техники. И работа на результат, с полной отдачей, с точностью до микрона.Приглашаем Вас посетить нашу клинику по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д.13Записаться на прием можно по телефону регистратуры: 8 (8172) 33-36-36; 33-36-34, +7 (981) 501-03-03Сайт клиники: vizus-absolut.ru, Instagram: @vizus_absolut (16+)ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.