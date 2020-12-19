Вологжане спасли лосиху со льда озера, но...

Фото: газета Устюженского района "Вперед".

В минувшее воскресенье, 13 декабря, со льда озера Ваня Устюженского района вытаскивали лосиху. Ее заметили люди. И попытались спасти. Что из этого получилось? Обо всем по порядку.

Молодая лосиха пыталась перейти озеро от Подвысокого по переходу в Ванскую Луку. Но на скользком льду животное поскользнулось и не смогло встать.

Местные жители решили помочь: они сумели вытащить животное на берег. Лосиха все-таки не смогла сразу уйти, она осталась лежать. Такое бывает, когда, например, животное выбилось из сил. Или, может быть, у нее была повреждена нога.

Егерь видел лосиху, лежащую на снегу, около двух часов дня. А в семь вечера от лосихи осталась только её шкура. Кто-то убил беззащитное животное и разделал тушу.

В соцсетях уже появились комментарии возмущенных людей: "Ужас! Люди превратились в шакалов!", "Мясо животных, перенесших стресс, ядовито!"

Местный охотовед Юрий Малков прокомментировал случившееся: « Постоянно был на связи с егерем, который и сообщил, что лосиху спасли. Последний раз он видел её живой в этот же день около двух часов после полудня. Печальную новость о том, что лосиху убили, узнал во вторник утром. Уже подано заявление в полицию, будем искать браконьеров. Возбуждено уголовное дело. Случилось всё на территории ландшафтного заказника – убивать лосиху там было нельзя категорически. Любая охота в этом месте запрещена».

Сейчас важно найти свидетелей: если кто-то обладает какую-либо информацией по этому делу, просьба сообщить в полицию.

О произошедшем сообщает группа районной газеты "Вперед" ВКонтакте". В комментариях лишь две версии того, кто убил: местные или дачники.