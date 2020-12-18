Осановскую рощу в Вологде благоустроят

Все предложения по благоустройству внимательно рассматриваются Фото: администрация города Вологды

Вопросы по благоустройству Осановской рощи в Вологде обсудил мэр Вологды Сергей Воропанов, подрядчики, архитекторы, депутаты и жители микрорайона. Для этого все выехали на место, которое начнет обновление в 2021 году в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Разработкой проекта благоустройства Осановской рощи занимаются архитекторы проектного офиса «Лаборатория городской среды». - те самые, благодаря которым преобразился бульвар по ул. Пирогова.

Сергей Воропанов выехал на место, чтобы обсудить начало работ Фото: администрация города Вологды

Решено, что Осановская роща будет благоустроена поэтапно. В 2021 году начнется обустройство с появления входной группы в парк, постройки ьрусчатой событийной площадки и амфитеатра. Решено максимально сохранить озеленение и рельеф, все объекты будут в него вписаны. Конечно, предусмотрены скамейки, урны, освещение. Для празднования Нового года там появится живая 4-метровая ель.

Сергей Воропанов уточнил, где вологжане смогут заниматься спортом. По словам архитекторов, на первом этапе для этого может использоваться событийная площадка, в перспективе обсуждается спортивный маршрут с воркаут-зонами. Мэр Вологды предложил сделать на втором этапе благоустройства беговую дорожку по периметру рощи, она также может использоваться для катания на роликах и велосипедах.

Осановская роща должна стать любимым местом отдыха горожан Фото: администрация города Вологды

Определен подрядчик: реализацией первого этапа благоустройства займется компания «Дорсервис». Она выиграла контракт стоимостью 34,2 млн рублей. Уже идет подбор малых архитектурных форм, ведутся переговоры с поставщиками.

Особое внимание будет уделяться контролю будущих работ. Предложено использовать тот же формат, что и при благоустройстве бульвара на Пирогова: Лаборатория городской среды как разработчик проекта ежедневно контролировала подрядчика, вела авторский надзор. Также была создана и группа общественного контроля.

Так что за благоустройством Осановской рощи будет организован надзор по такому же принципу.

Как сообщает пресс-служба администрации города, проект благоустройства Осановской рощи многократно обсуждался с жителями, представителями бизнеса, молодыми архитекторами, Общественным советом. Вологжане выступают за сохранение уникального статуса Осановской рощи, ее зелёного ландшафта и спокойной камерной атмосферы. При этом видят ее ухоженным, удобным пространством с велопешеходной инфраструктурой, детскими и спортивными площадками.

Сбор предложений и пожеланий по финальному проекту идет в группе, посвященной благоустройству Осановской рощи в социальной сети, в бумажном виде можно подать пожелания в Центр по работе с населением на Новгородской, 23.

«Первый этап, концепция которого уже одобрена жителями – это лишь начало благоустройства Осановской рощи, но это важный шаг вперед. О преображении этой зеленой зоны мы говорим много лет, но сейчас все наши планы осуществляются благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда и поддержке Губернатора Олега Кувшинникова.

Совместно с вологжанами мы работаем над проектом, который будет удобен всем. На данный момент идет сбор предложений и пожеланий от жителей, и я предлагаю присоединиться к этому процессу всех неравнодушных вологжан . Уверен, что к моменту реализации первого этапа благоустройства уже будет понимание, как роща будет выглядеть в целом», - прокомментировал итоги выезда Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Также в 2021 году по программе «Комфортная городская среда» в Вологде будут отремонтированы 35 дворов и Рождественский парк. Всего на реализацию проекта выделено 239 млн рублей из федерального областного и городского бюджетов.гды обязательна.