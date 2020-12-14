Инспекторы ДПС спасли пешеходов, остановив своим автомобилем машину лихача

Инспекторы приняли удар на себя. Стоп-кадр видео УМВД Вологодской области.

В Череповце сотрудники ДПС рисковали собой, чтобы спасти людей. Они подставили под удар автомобиль, чтобы остановить лихача.

Как сообщала "Комсомолка", сотрудники полиции разыскивали очевидцев происшествия. В результате появились кадры с видеорегистратора и с камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел на Северном шоссе 11 декабря, но подробности стали известны только сейчас. Автомобиль ДПС выехал на шоссе, остановился перед нерегулируемым переходом, пропуская пешеходов. И буквально в ту же секунду сотрудники ДПС заметили, что к переходу по соседней полосе мчится автомобиль, водитель которого и не думает снижать скорость. Решение пришло мгновенно: полицейские, включив специальные звуковые и световые сигналы, развернули патрульный автомобиль и перекрыли полосу движения. Они приняли удар на себя: ВАЗ врезался в левый бок, в водительскую дверь. Но машина лихача была остановлена. Мужчины, которые переходили трассу, не пострадали.

За рулем ВАЗ-2112 находился молодой человек без прав. Экспресс-тест показал, что в его крови наркотики. Когда сотрудники Госавтоинспекции снимали номера с машины, водитель и пассажир ВАЗа пытались им помешать.

Решением Череповецкого городского суда водителю и пассажиру назначен административный арест сроком на пять суток.

О происшедшем сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.